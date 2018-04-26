خلال الاجتماع الأول للمركز منذ إطلاقه.. أمناء "مركز الملك حمد للتعايش" يشيدون بدعم جلالة الملك لمسيرة التعايش والتسامح والسلام العالمي المنامة في 26 أبريل / بنا / ترأس الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة الاجتماع الأول لمجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بحضور نائبيه سمير البحارنة وبيتسي ماثيوسن وأعضاء المجلس والأمين العام، وذلك لمتابعة سير عمل تأسيس المركز.



وأشاد الأعضاء بالدعم والاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للمركز، ومساعيه في تعزيز مسيرة التعايش والتسامح والسلام العالمي، والذي ينعكس إيجابا على نوعيه البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز بما يخدم التطلعات.



وناقش المجلس مراحل التأسيس المقبلة انطلاقا من مجالاته الأساسية لتنفيذ أهدافه الاجتماعية، والفكرية والعلمية، والثقافية والإعلامية، كما بحث الأعضاء الأنشطة والفعاليات المقبلة التي يعتزم المركز اقامتها والمشاركة فيها على الصعيد المحلي والعالمي، والتي تصبو إلى تمكين مبادئ التعايش والتسامح والسلام على النطاق الواسع، ونشر رسالة المركز للعالم الداعية إلى ترسيخ الانفتاح والوسطية والاعتدال كمنهجيات متكاملة، وإيجاد الآليات الصحيحة التي تجعله مرجعاً عالميا مساهما في تحقيق السلم العالمي.



كما وافق المجلس على تدشين منصة اعلان مملكة البحرين الاسبوع القادم كأولى نشاطاته، حيث زار الأعضاء موقع المنصة في مركز عيسى الثقافي، وكذلك مقر مكاتب المركز للاطلاع على تجهيزاته.



وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فيما يخص وسائل تنفيذ الاهداف، واطلع على مجمل تطورات إنشاء المركز، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.



ل.ب/ع ع



بنا 1213 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/26 - 34 : 03 PM