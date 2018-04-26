الوزير ميرزا يستقبل وفدا من المعهد الدولي لتطوير الادارة بسويسرا المنامة في 26 أبريل/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً من خريجي الدراسات العليا من المعهد الدولي لتطوير الادارة بسويسراInternational Management Institute يتقدمهم البروفيسور Mathew Simmons والشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.



وقد اشاد الوزير ميرزا بجهود المعهد الدولي لتطوير الادارة الذي هو من أرقى المعاهد عالمياً في مجال الاقتصاد والإدارة، وهو كلية متكاملة متعددة الاختصاصات يستقطب حوالي ثمانية آلاف مسئول تنفيذي سنوياً إضافة إلى توفير البرامج التعليمية الموجهة للمؤسسات.



وقدم الوزير ميرزا للحضور عرضاً مرئياً حول خطط الحكومة الموقرة فيما يتعلق باستراتيجيات استدامة الطاقة ومحاور الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأوضح بأن خطط الاستدامة تأتي جزءاً من استراتيجيات الحكومة لاستدامة كافة الموارد المتاحة للدولة وأهمها الموارد الطبيعية بهدف اطالة العمر الافتراضي لهذه الموارد الهامة للدولة.



وتقدم الحضور بجزيل شكرهم وتقديرهم إلى الوزير والمسئولين على حسن الاستقبال ومدى الانجاز الذي وصلت اليه مملكة البحرين في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

حضر اللقاء عدد من المسئولين بوحدة الطاقة المستدامة.





ل.ب/خ.س



بنا 1146 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/26 - 56 : 02 PM