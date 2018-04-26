الوزير الزياني يترأس الوفد المشارك في أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الكويت في 26 ابريل / بنا / ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي عقدت بدولة الكويت الشقيقة صباح اليوم، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامه محمد العًريّض والوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد.



وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات ومن أهمها تقرير المجلس التنفيذي حول نشاطه بين دورتي الجمعية العامة 24 و25، كما تم تقديم عرضين مرئيين الأول حول الصناعة في دولة الكويت والثاني حول تعاون المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وبعدها تم توقيع اتفاق تعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.



كما اعتمدت الأمانة العامة للمنظمة خلال هذه الدورة عددا من التقارير الخاصة بأعمال المنظمة عن نشاطها بين دورتي الجمعية العامة 24 و25 ، وقد نوقشت المواضيع المتصلة بموازنة المنظمة ومساهمات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى اعتماد 6 تقارير تخص الأمور المالية والإدارية للمنظمة للعامين 2016 و2017 كما تمت الموافقة على مشروع برنامج عمل وموازنة المنظمة للعامين 2019 و2020.



وفيما يتعلق بموضوع تعيين مدير عام للمنظمة، فقد تم التجديد للمدير الحالي المهندس عادل صقر الصقر لفترة أخرى تمتد للسنوات الأربع المقبلة، نظراً لخبرته في أعمالها، كما تم خلال الدورة انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي بين دورتي الجمعية العامة 25 و26، وقد حضت مملكة البحرين بالعضوية مجدداً في المجلس.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1136 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/26 - 40 : 02 PM