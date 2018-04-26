الوزير الزياني يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي التعاون المشترك خصوصاً في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكويت في 26 أبريل/ بنا / على هامش أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي عقدت بدولة الكويت الشقيقة صباح اليوم، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة سعادة السيد خالد ناصر الروضان، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت السيد عبدالله حمد الجوعان، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون الصناعة بمملكة البحرين السيد أسامه محمد العريض والوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد.



وقد تم خلال الاجتماع استعراض واقع العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، خصوصاً ذات الصلة منها بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أهمية التعاون في مجالات التمويل والتدريب وتبادل الخبرات في هذا المجال.



كما تطرق البحث إلى الجوانب الإيجابية والسبل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة المتحققة منها في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



كما استعرض الزياني واقع قطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين وجهود الحكومة الموقرة في وضع الاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تعزيز المنظومة الداعمة لريادة الأعمال واعتماد الاستراتيجيات الداعمة لها، خصوصاً في ظل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لتنسيق جهود الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وتوثيق الروابط والتعاون والشراكة والتكامل فيما بينها.







ل.ب/خ.س



بنا 1129 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/26 - 32 : 02 PM