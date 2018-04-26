شركة نفط الكويت: السيطرة المبدئية على البئر (مقوع 149) إثر التسرب النفطي الكويت في 26 ابريل / بنا / أعلنت شركة نفط الكويت اليوم الخميس السيطرة المبدئية على البئر "مقوع 149" بعد التسرب النفطي الذي وقع فجر الاثنين الماضي في منطقة "المقوع" وأدى إلى نشوب حريق على بعد 750 مترا من موقع التسرب.



وقالت الشركة في بيان لوكالة الانباء الكويتية "كونا" إنه تم استخراج البطانة الداخلية للبئر بشكل كامل مع المحافظة على البئر تحت السيطرة بوقت قياسي تجاوز المخطط له في مثل هذه الحوادث معربة عن أملها بأن تسمح هذه الخطوة بإنهاء التسرب بشكل تام وفي وقت قريب جدا.



وأكدت أنه تجرى حاليا عمليات عزل هذه البئر على مراحل حتى استكمال العزل لكل الطبقات مبينة أنه سيتم الإبقاء على موقع الشعلة لحين الإنتهاء من العزل الكامل للبئر المذكورة.



وكانت شركة نفط الكويت أعلنت الاثنين الماضي حدوث تسرب نفطي في منطقة "المقوع"، نشب على اثره حريق على بعد 750 مترا من موقع التسرب.



ع ع



بنا 1124 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/26 - 28 : 02 PM