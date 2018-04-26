هيئة جودة التعليم والتدريب تختتم زياراتها التعريفية لمؤسسات التعليم العالي المنامة في 26 ابريل / بنا / اختتمت هيئة جودة التعليم والتدريب يوم أمس الزيارات التعريفية لمؤسسات التعليم العالي، والتي تهدف إلى تعريف الجامعات الحكومية والخاصة بخطة وإجراءات تنفيذ المراجعة المؤسسية في دورتها الثانية، وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي يرافقها كل من مدير عام الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، وعدد من مسئولي الهيئة من 24 يناير إلى 22 أبريل.



وقد أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي، أنَّ المهنية والشفافية التي تتصف بها مراجعات الهيئة لأداء مؤسسات التعليم العالي تسهم وبقوة في دفع الجامعات لتطوير برامجها الأكاديمية التي باتت تتنافس فيما بينها لتقديم الأجود والأفضل لأبناء البحرين، وجميع الدارسين من دول الجوار، وفق احتياجات السوق الداخلية والخارجية، وما تفرضه تطورات العصر من تنامٍ وتحديث في كل مخرجات التعليم العالي وتعزيز الأداء المؤسسي.



وقد شددت الدكتورة المضحكي على أهمية هذه المراجعات التي تمهد الطريق لتعزيز الجودة على مستوى الأداء المؤسسي، وتأصيل ثقافتها في الممارسات التعليمية والتعلُّمية؛ لضمان تحقيقها ورسوخها كفكرٍ واقعيٍّ داخل المؤسسة المعنية، واعتبارها نهجًا عامًّا لا تحيد عنه في ممارساتها، والقيام به ذاتيًّا، والاستدامة في تطبيقه، والعمل على شيوعه بين هيئاتها كافةً.



وخلال الزيارات، تم التطرق إلى إطار المراجعة، والمعايير الأكاديمية، والمؤشرات المستخدمة، والأحكام التي ستنتج عن هذه المراجعات، كما تم توضيح دورة المراجعة، وما هو متوقع في كل خطوة من خطوات الدورة، والفترة المتوقعة للزيارة الميدانية لكل مراجعة.



من جهتها، أوضحت الدكتورة وفاء المنصوري مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أن هذه الزيارات تعدُّ زيارات تعريفية هدفها تهيئة المؤسسات، وتعريفها بالإطار الجديد للمراجعة المؤسسية، وإخطارها بأن الهيئة ستقوم بتنفيذ ورش عمل تدريبية لجميع مؤسسات التعليم العالي تشرح فيها بشكل تفصيلي خطة وإجراءات تنفيذ المراجعة المؤسسية، وتوضيح إجراءاتها، وخطوات تنفيذها بشكل كامل.



الجدير بالذكر أن هيئة جودة التعليم والتدريب ستستمر في عقد الورش التدريبية لمؤسسات التعليم العالي خلال الفترة القادمة؛ ليتم توضيح خطوات المراجعة بشكل تفصيلي، وبيان الإجراءات والسياسات المتعلقة بها، إضافة إلى الإرشادات الأساسية اللازمة لكتابة تقرير التقييم الذاتي من قبل المؤسسية التي ستخضع للمراجعة، وتوفير إرشادات متعلقة بالطريقة السليمة؛ لحفظ وتسليم المعلومات، وتقديم الأدلة المساندة والإضافية لتقرير التقييم الذاتي.









م.ف.ق/خ.س



بنا 1122 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/26 - 25 : 02 PM