القائد العام يتفقد احدى وحدات قوة دفاع البحرين‎ المنامة في 26 أبريل / بنا / قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، حيث اطلع معاليه على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية، كما وقف معاليه على سير إجراءات العمل والمهام والواجبات التي تقوم بها هذه الوحدة في إطار واجبها الوطني.



وقد أثنى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود التي يبذلها منتسبو هذه الوحدة والمستوى المتميز الذي وصلت إليه من حيث الكفاءة التدريبية والجاهزية القتالية، كما قدم معاليه لهم نصائحه وتوجيهاته الحثيثة، وأن يظهروا دائماً بمستوى كبير من المهنية والكفاءة خلال تنفيذ وتطبيق كل ما يوكل إليهم من واجبات لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة.



ونوه صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على أن قوة دفاع البحرين تعمل بكل مقدرة وثبات في تهيئة كل سبل القوة والمنعة لمختلف أسلحتها ووحداتها، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه، مؤكداً معاليه أن قوة دفاع البحرين ستبقى بعون الله عز وجل الحصن المنيع وصمام الأمان لمملكتنا الغالية والدرع الواقي الذي يحمي حدود الوطن ويضمن سلامة أراضيه وتوفر الأمن اللازم للتقدم والتنمية والازدهار.



ل.ب/ع ع



بنا 1120 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/26 - 23 : 02 PM