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رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة‎
2018/04/26 - 22 : 02 PM
المنامة في 26 أبريل/ بنا / استقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم الخميس، اللواء الركن وليد بن فالح الظاهري قائد قوات درع الجزيرة المشتركة.

وخلال اللقاء رحب سعادة رئيس هيئة الأركان بقائد قوات درع الجزيرة المشتركة، مشيداً سعادته بالجهود الطيبة التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

م.ا.ب/خ.س

بنا 1120 جمت 26/04/2018


عدد القراءات : 24         اخر تحديث : 2018/04/26 - 22 : 02 PM
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