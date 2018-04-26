رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا يؤكد البدء في مرحلة الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية الرباط في 26 ابريل / بنا / أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال اجتماعهما في الرباط، إنهاء مرحلة الانشقاق والبحث في المرحلة الانتقالية، وكذلك البدء في مرحلة الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية.



وأوضح المسؤول الليبي في تصريح صحفي له اليوم أنه توصل إلى تفاهمات أولية بشأن بعض العقبات والملاحظات حول الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، وأن الجانبين سيعودان إلى مجلسيهما لاستصدار قرارات نهائية بشأن هذه المشاكل وحلها في القريب العاجل.



وأعرب المشري عن أمله في أن تكون زيارته للرباط قد حققت أهدافها الحقيقية في محاولة تذليل العقبات أمام الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.



ع ع



بنا 1117 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/26 - 20 : 02 PM