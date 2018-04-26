مملكة البحرين تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة ببروكسل‎ بروكسل في 26 ابريل / بنا / شاركت مملكة البحرين في المؤتمر الدولي الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي عقد في بروكسل بمملكة بلجيكا امس الاربعاء.



وقد ألقت سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي، سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وممثلتها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي كلمة أكدت فيها على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب السوري وتقديم الدعم المالي والعيني للاجئين السوريين في عدد من دول الجوار، وعلى وجه الخصوص أولئك المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ونوهت سعادة السفيرة بالدور البارز للمؤسسة الخيرية الملكية في دعم القطاع التعليمي في سوريا والدول المجاورة، حيث تم تقديم ٢٠ مليون دولار أمريكي لمشاريع مختلفة، شملت مشاريع تعليمية مثل إنشاء أول مجمع علمي يضم أربع مدارس، وبناء مدرسة مملكة البحرين في منطقة أربد بالأردن، كما تم إنشاء مكتبتين للأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بالإضافة إلى إنشاء مركز للإرشاد النفسي في مخيم الزعتري وتقديم مساكن جاهزة في مخيم الأزرق وعمل البنية التحتية.



كما أكدت سعادتها على أن مملكة البحرين تدعم كافة الجهود الرامية لحل سياسي للأزمة السورية بصورة شاملة ، وفقاً لبيان جنيف ١ وعلى أساس قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ بما يحفظ وحدة سوريا واستقلالها ويضمن حقن دماء أبناء الشعب السوري الشقيق ووصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء سوريا.







م.ف.ق/خ.س



بنا 1045 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/04/26 - 52 : 01 PM