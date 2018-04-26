خلال مساهمته في ورشة التقرير الطوعي لاهداف التنمية المستدامة.. المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة: حريصون على نقل تجارب وخبرات البحرين إلى الخارج المنامة في 26 أبريل/ بنا / أكد سعادة السيد أمين الشرقاوي، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة خلال ورشة عمل نظمها مركز "دراسات" أن الورشة تأتي لتأكد التزام الأمم المتحدة بكل ما جاء في أجندة 2030 وأهدافها السبعة عشر، وأضاف بأنها بلا شك خطةٌ واعدة وتحتاج إلى العمل عليها من خلال تكاتف الجهود، ولذلك فإن الأمم المتحدة أخذت على عاتقها مهمةَ دعمِ الدول محليّا وإقليميًا في مساعيها لتحقيقِ أهداف التنميةِ المتسدامة الـ 17 من خلالِ مبادرات وطنية هدفُها نشرُ الوعي بثقافةِ هذه الأهداف وكيفيةِ إدماجِها في المجتمع وعقدنا لهذا الغرضِ ورش عملٍ مختلفة لجميعِ أطياف ومكونات المجتمعِ في قطاعات مختلفة، أبرزُها: الشبابُ، والمرأةُ، والأشخاص ذوو الإعاقة.



وقال الشرقاوي إن عملنا لا يزال مستمرًا في تقديمِ الخبراتِ الفنية، والتقنيةِ، والتكنولوجيةِ لهذه القطاعات بهدفِ تشجيعِهم على دمجِ أهداف التنميةِ المستدامة في عمليةِ التخطيطِ، ورسمِ السياسات واستثمار الموارد وجذب رؤوس الأموال وغيرِها من وسائل وآليات لتحقيق هذه الأهداف وتنفيذِها بما يتلاءم مع متطلباتِ التنميِة في مملكةِ البحرين.



ونوه الشرقاوي بأننا حريصونَ على نقلِ التجاربِ الناجحةِ من الدولِ الأخرى، التي اعتمدتْ في تحقيقِ مشاريعِها وبرامجِها على أهدافِ التنميةِ المستدامة ولاسيما ما يتعلقُ بمشاريعِ البيئةِ، والبنيةِ التحتية، والتنميةِ الاجتماعيةِ، وغيرِها إضافةً إلى نقلِ خبراتِ البحرينِ إلى دولٍ أخرى وتعريفِها بما لدى مملكةِ البحرينِ من برامجَ، ومشاريع،َ وإدارةٍ متقدمةٍ في مجالاتِ التنمية.



وأضاف بأننا نعملُ على تحفيزِ الدولِ، ومنها البحرين على تقديمِ ما تمَ إنجازُه من أهداف من خلالِ تقريرٍ طوعيٍ أو اختياريّ تستعرضُ فيه هذه الأهداف كما نُشجع هذه الدولَ على الاصغاءِ لجميعِ الأصوات؛ من مجتمعٍ مدنيٍّ، وخاصٍ، وبرلمانيٍّ، وأكاديمي بهدفِ إثراءِ وتضمينِ هذا التقريرِ مرئياتِها، ومقترحاتِها.



كما هنأ سعادة السيد الشرقاوي مملكة البحرين على اتخاذ الخطوة الرائدة في إعداد هذا التقرير لاستعراضه في المنتدى السياسيِ رفيعِ المستوى للمجلسِ الاقتصاديِ والاجتماعيِ التابعِ للأممِ المتحدة في يوليو من هذا العام 2018 وهو ما يعكس حسا عاليا والتزاما أدبيا بتحقيق هذه الأهداف وهذا ما برزَ – بشكلٍ واضح- في خطةِ عملِ الحكومة 2015-2018 وبرنامجِ العملِ القطريِ، الذي وقعتهُ وزارةُ الخارجيةِ مع برنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي إلى جانب إطارِ الشراكة الاستراتيجيةِ مع وكالاتِ الأممِ المتحدةِ للأعوام 2018-2022 بما يَصبُّ جميعُهُ في تحقيقِ رؤيةِ البحرينِ الاقتصاديةِ 2030.



وأختتم بأننا نأملُ في تحقيقِ أكبرِ قدرٍ من التعاون بين القطاعِ التعليمي، بمختلفِ مراحلِه ومستوياتِه مع الأطرافِ المسئولةِ الأخرى عن إخراجِ هذا التقرير بالكشفِ عن نسبةِ ما تحققَ من الأهداف وما لمْ يتحققْ واقتراحِ الحلول، والأبحاثِ، والمشروعاتِ التطبيقيةِ والعملية المطلوبِ إنجازُها على أرضِ الواقع وذلك بهدفِ بُلوغِ أكبرِ قدر من التنوع وتبادلِ البياناتِ والمعلوماتِ، والخبرات بالصورةِ التي يُحقق بِها هذا التقريرُ نسبةً عاليةً من الشفافيةِ والمصداقية.





ن.ف/خ.س



بنا 1043 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/26 - 14 : 02 PM