ملك البلاد المفدى القائد الأعلى يصادق على تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى المنامة في 26 أبريل/ بنا / صرح رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي دكتور يوسف راشد فليفل، بأن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وبناء على نص المادة (41) من دستور مملكة البحرين و المادة (84) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002،

قد صادق جلالته على حكم محكمة التمييز العسكرية الصادر بتاريخ 25/4/2018 في القضية رقم (1/ إرهاب/2017) وذلك بتخفيف عقوبة (الإعدام) الصادرة بحق المذكورين تاليا الى عقوبة (السجن المؤبد) وهم :

1- مبـارك عـادل مبارك مهـنا

2- فاضـل السيد عباس حسن رضـــــي

3- السيد علـوي حسيـن علوي حسين

4- محمـد عبدالحسن أحمد المتغـــــوي

وقد عبر ذوو المحكوم عليهم عن تقديرهم وشكرهم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على تخفيفه العقوبة.





م.ا.ب/خ.س



بنا 0956 جمت 26/04/2018





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