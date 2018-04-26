الوزير حميدان يستقبل السيد عثمان شريف الريس ويهنئه بانتخابه عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن أصحاب الأعمال المنامة في 26 ابريل / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، السيد عثمان محمد شريف الريس، حيث هنأه على فوزه بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن أصحاب الأعمال، كعضو أصيل، عن الفترة من 2016 إلى 2018، وذلك خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً في أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي.



وبهذه المناسبة، أكد حميدان، أن فوز السيد عثمان محمد شريف الريس، بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية، كعضو أصيل عن الفترة من 2016-2018، وبدعم وترشيح من غرفة تجارة وصناعة البحرين، لهو دليل على كفاءته المهنية والإدارية في مجال إدارة الأعمال، مشيراً إلى أن شريف خير من يمثل أصحاب الأعمال في المنظمة، خاصة وأنه سبق وفاز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية مرتين خلال الفترة من 2006 ولغاية 2008، ومن 2010 ولغاية 2012.



واعتبر الوزير حميدان، أن حصول مملكة البحرين على مقعدين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، عن فريق أصحاب العمل، ممثلة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، والآخر بصفته عضو مناوب عن فريق العمال، ممثلة في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، يعكس المكانة التي تتمتع بها المملكة بأطراف الانتاج الثلاثة على الصعيدين العربي والدولي، ويؤكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه الأطراف مجتمعة في المشاركات العربية والدولية.



من جانبه، أعرب الريس عن اعتزازه بهذا الفوز، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية بأطرافه الثلاثة في المحافل الدولية بما يخدم المصالح العربية المشتركة، منوهاً في الوقت ذاته، بدعم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، لما فيه خير وصالح قطاع الأعمال في مملكة البحرين.



جدير بالذكر، أن مجلس إدارة منظمة العمل العربية يختص بدراسة مشروعات وخطط عمل المنظمة وموازنتها، ومتابعة سير العمل بها، وتنفيذ خططها المعتمدة، وترتيب أولويات التنفيذ، ومراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح العمل النافذة.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0903 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/04/26 - 17 : 12 PM