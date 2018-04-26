العبادي يصل اربيل في أول زيارة منذ أزمة الاستفتاء اربيل في 26 أبريل/ بنا / وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى محافظة اربيل اليوم حسبما اعلن مصدر محلي في حكومة كردستان.



وذكر المصدر نقلا عن وكالة انباء الاعلام العراقي ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل الى محافظة اربيل قادما من السليمانية"، مبينا ان "رئيس حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني كان في استقبال العبادي بمطار اربيل".



واضاف ان "العبادي سيلتقي بعدد من المسؤولين في حكومة كردستان على رأسهم البارزاني".



وزيارة العبادي الى اقليم اربيل هي الاولى منذ أزمة الاستفتاء في سبتمبر الماضي.





خ.س



بنا 0856 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/26 - 08 : 12 PM