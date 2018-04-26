مدير أركان الحرس الوطني يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة المنامة في 26 أبريل/ بنا / استقبل معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني بمكتبه في معسكر الصخير صباح اليوم، سعادة اللواء الركن وليد بن فالح الظاهري قائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق .



وفي بداية اللقاء، رحب معالي مدير الأركان بقائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق ، مشيداً معاليه بالجهود الطيبة التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في حفظ حدود دول الخليج العربي وترسيخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون تحت منظومة دفاعية مشتركة، حيث تم خلال اللقاء استعراض اوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



ل.ب/خ.س



بنا 0839 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/04/26 - 12 : 12 PM