سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من امير الكويت المنامة في 26 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردا على برقية سموه المعزية بوفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح، أعرب سموه فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية الصادقة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.



كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيتي شكر جوابيتين مماثلتين من اخيه سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عبرا سموهما فيهما عن خالص شكرهما وتقديرهما لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الطيبة الصادقة، متمنيان لسموه موفور الصحة والسعادة.





م.ا.ب/خ.س



بنا 0837 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/26 - 05 : 12 PM