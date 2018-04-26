جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من أمير دولة الكويت المنامة في 26 أبريل / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردا على برقية جلالته المعزية لسمو امير الكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح، أعرب سموه فيها عن خالص شكره وتقديره لملك البلاد المفدى على مشاعر جلالته الأخوية الصادقة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة.







م.ا.ب/خ.س



بنا 0755 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/26 - 58 : 10 AM