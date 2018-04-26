ملك البلاد المفدى يهنئ رئيس جنوب افريقيا ورئيس تنزانيا ورئيس توغو بذكرى اليوم الوطني لبلادهم المنامة في 26 ابريل / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيريل رامافونرا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده ، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.



كما بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جون ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده ، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.



كما بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى الرئيس فور إيسوزيما رئيس جمهورية توغو ، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده ، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.









م.ف.ق/خ.س



بنا 0741 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/26 - 52 : 10 AM