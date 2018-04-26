"أونروا" تحذر من عواقب التصعيد في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا دمشق في 26 أبريل/ بنا / حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الخميس مجددا من "العواقب الكارثية للتصعيد الخطير" في القتال الذي يؤثر على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق والمناطق المحيطة به.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن بيان للوكالة الأممية أنها "تشعر بالقلق العميق حيال تصعيد القتال ومصير آلاف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم والمناطق المحيطة به".



ونقل البيان عن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول "إن اليرموك وسكانه عانوا من ألم لا يوصف ومن معاناة على مدى سنوات النزاع، ونحن قلقون للغاية حيال مصير الآلاف من المدنيين، بما في ذلك لاجئو فلسطين، وذلك بعد أكثر من أسبوع من العنف المتزايد بشكل دراماتيكي".



وأوضحت الأونروا أن "الأعمال العدائية التي تجري حاليا تسببت بوقوع الوفيات والجرحى ونزوح حوالي خمسة آلاف لاجئ من فلسطين من مخيم اليرموك إلى منطقة يلدا المجاورة. كما أن هنالك عددا غير مؤكد من المدنيين محاصرين في اليرموك وبحاجة ماسة إلى ممر آمن للخروج من المخيم".



يأتي هذا التحذير بينما تواصل القوات النظام استقدام التعزيزات العسكرية إلى جبهات الحجر الأسود والتضامن ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.



خ.س



بنا 0734 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/26 - 51 : 10 AM