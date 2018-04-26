مجلس الشيوخ الأميركي يناقش اليوم تعيين بومبيو وزيرا للخارجية واشنطن في 26 أبريل/ بنا / يعقد مجلس الشيوخ الأميركي اليوم جلسة موسعة للنظر في تعيين المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو، وزيراً للخارجية.

ويجب على المرشح لمنصب وزير الخارجية الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، وبعد التصويت في اللجنة سيتم تقديم ترشيح بومبيو للتصويت العام في مجلس الشيوخ.



وكان بومبيو الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب ليتولى وزارة الخارجية في إدارته، حصل بفارق ضئيل على موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بعدما بدل السناتور الجمهوري راند بول موقفه في اللحظة الأخيرة.



وينظر لبومبيو، باعتباره من الموالين لترامب، كما يعتبر من صقور التيار المناوئ لموسكو ، دخل الكونغرس 3 مرات عن ولاية كنساس معارضا شرسا للاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كما أنه من معارضي إغلاق معتقل غوانتانامو.



وكان بومبيو توجه سرا إلى بيونغ يانغ ليقابل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي يتوقع أن يعقد قمة مع ترامب مطلع يونيو المقبل.







و.ش/خ.س



بنا 0717 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/26 - 21 : 10 AM