الفلبين تغلق جزيرة بوراكاي الشهيرة امام السائحين مانيلا في 26 أبريل/ بنا / من المتوقع أن يوقع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمرا رسميا بإغلاق جزيرة بوراكاي، الشهيرة أمام السائحين اليوم وحتى الاول من اكتوبر المقبل حسبما صرح المتحدث الرئاسي هاري روكوي.



وقد تقرر إغلاق الجزيرة التي تبعد 310 كيلومترات جنوب مانيلا للقيام بعملية تنظيف لمدة ستة أشهر لمواجهة الضرر البيئي الذي تعرضت له بسبب التنمية المفرطة.

ورغم قرار التوقيع المتوقع اليوم ينتظر كذلك صدور قرار المحكمة العليا حول طلب إبقاء الجزيرة مفتوحة.



وسوف يؤثر اغلاق الجزيرة على أكثر من 17 ألف من العاملين في الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى نحو 11 ألف شخص يقومون ببيع أغراض متنوعة وخدمات للسائحين.





خ.س



بنا 0711 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/26 - 15 : 10 AM