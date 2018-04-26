الشرطة العسكرية الروسية تبدأ دورياتها في القلمون الشرقي القلمون في 26 أبريل/ بنا / أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية وبالتعاون مع الشرطة السورية ستبدأ في تسيير دوريات مشتركة في قرى وبلدات القلمون الشرقي.



وقال متحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، نقلا عن موقع روسيا اليوم، ان الشرطة العسكرية الروسية والشرطة السورية ستنفذان دوريات مشتركة في بلدات القلمون الشرقي.



وشهدت منطقة القلمون الشرقي معارك عنيفة مع قوات النظام والميليشيات المساندة لها، قصفت خلالها بأكثر من 600 غارة بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة ، بالإضافة إلى مئات قذائف المدفعية وصواريخ الراجمات.



وانتهى حصار القلمون بتهجير نحو 5.5 من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم، وفق اتفاق جرى التوصل إليه برعاية روسية يقضي بتوفير ممر آمن باتجاه الشمال السوري.









خ.س



بنا 0658 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/04/26 - 11 : 10 AM