الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابين فلسطينيين بالرصاص ويغلق مداخل جامعة فلسطين التقنية بالخليل الخليل في 26 أبريل/ بنا / أصيب شابان فلسطينيان الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر أمنية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية عند مدخل بلدة حلحول بداخلها شابين اصابت احدهم بأربعة رصاصات في الظهر، والآخر برصاصة باليد.



وفي سياق آخر أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مداخل جامعة فلسطين التقنية خضوري شمال الخليل، ومنعت الطلاب والموظفين من الدخول اليها.



وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال أصدرت أمرا من "الحاكم العسكري"، بإغلاق مداخل الجامعة المحاذية لطريق القدس - الخليل، ومنع الطلبة والموظفين من الدخول لحرم الجامعة عبر المداخل الرئيسية، مضيفا أن الطلبة سلكوا طرق ترابية للدخول للجامعة، عبر بلدة بيت امر المحاذية.



وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال فتى جريحا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.





و.ش



بنا 0640 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/26 - 56 : 09 AM