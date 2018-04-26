المالكي : الجيش اليمني مسنودا بالتحالف يستمر في التقدم على جميع الجبهات الرياض في 26 أبريل/ بنا / أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن جميع العمليات العسكرية في اليمن سواء كانت جوية أو بحرية أو برية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية ، مشيراً إلى أن عدد التصاريح البحرية الصادرة لمزاولة العمليات الإنسانية وأوامر عدم الاستهداف منذ بداية العمليات العسكرية وحتى اليوم بلغت ، 22622 تصريحاً .



واشار العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، الى تواجد 19 سفينة متوجهة إلى ميناء الحديدة لم تسمح لها المليشيا الانقلابية بالدخول في عملية تأخير لوصول المواد اللازمة والإغاثية.



واكد العقيد المالكي من جهة اخرى استمرار الجيش الوطني اليمني مسنودا بقوات التحالف في تحقيق الكثير من التقدمات على جميع الجبهات في محافظة صعدة ، كما يستمر من الجهة الشرقية من الجوف في عمليات إزالة الألغام في جبهة نهم للاستعداد للتقدم غرباً إلى العاصمة صنعاء ، وتستمر العمليات العسكرية في محافظة البيضاء لتحرير مزيد من المحافظات.



وحول مقتل الرجل الثاني في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، أوضح المالكي أن الصماد رئيس لجماعة إرهابية وهو مسؤول عن قتل الآف اليمنيين بالداخل وعن معاناة الملايين كما أنه مسؤول عن إطلاق الصواريخ البالستية والتحريض على دول الجوار وقتل المدنيين واستهداف الملاحة البحرية وتهديد الأمن العالمي ، وهذه النهاية حتمية لأي شخص إرهابي في العالم.



خ.س



بنا 0609 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/26 - 12 : 09 AM