افتتاح معرض الإنتاج المدرسي و"إكسبو كورنر" بمشاركة 70 مدرسة المنامة في 26 أبريل/ بنا / افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم معرض الإنتاج المدرسي العاشر، ومعرض "إكسبو كورنر"، بصالة الوزارة بمدينة عيسى، بمشاركة 70 مدرسة حكومية وخاصة، إلى جانب معهد الأمل للتربية الخاصة.



وخلال جولته في المعرضين، اطلع الوزير على نماذج من إنتاج الطلاب والطالبات، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، من التطبيقات الرقمية المبتكرة والديكور والأثاث والصناعات الشعبية والأعمال اليدوية والتشكيلية والرسومات والمزروعات، مشيدًا بما شهده من إبداعات متميزة تعكس حجم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة بالوزارة والمؤسسات المدرسية في دعم الإبداع والابتكار الطلابي.



وأكد أن اهتمام الوزارة الكبير والمستمر بتنظيم مثل هذه المعارض المدرسية، يأتي للاحتفاء بعطاءات الطلبة الموهوبين والمبدعين، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم على التطور في مجال مواهبهم وإبداعاتهم المتنوعة.



ثم قام الوزير بتكريم المدارس المشاركة المتميزة.



هذا ويفتح المعرضان أبوابهما للجمهور لغاية يوم الاثنين 30 أبريل، من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، حيث بالإمكان شراء الإبداعات الطلابية المعروضة.







ل.ب/خ.س



بنا 0547 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/26 - 56 : 08 AM