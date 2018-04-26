قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة جنوب تعز تعز في 26 أبريل/ بنا / اعلنت قوات الجيش اليمني، انها تمكنت من تحرير مواقع جديدة في الطريق الواصل بين مدينتي الشريجة والراهدة جنوب محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري نقلا عن وكالة الانباء اليمنية الرسمية إن قوات اللواء الثاني حزم حررت عشرة مواقع هامة في جبهة الشريجة الراهدة ، أهمها وادي الدبا والجعشا في مديرية خدير بمحافظة تعز ومرتفعات اخرى في السحي.



مضيفا ان العملية العسكرية اسفرت عن مصرع خمسة عشر عنصراً من المليشيا الانقلابية واسر ثلاثة آخرين، واستعادة العديد من الاسلحة.





خ.س



بنا 0546 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/26 - 50 : 08 AM