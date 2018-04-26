الخارجية الفرنسية تعلن عن اجتماع دولي لإيجاد حل للأزمة السورية باريس في 26 أبريل/ بنا / يلتقي ممثلون عن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردن اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف إحياء جهود العملية السياسية بين الاطراف المتصارعة في الأزمة السورية.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "إن هذه المجموعة ستجتمع في خطوة للمساهمة في إحياء الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة في سوريا".



وسيجمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نظراءه على هامش مؤتمر دولي حول مكافحة تمويل تنظيمي "داعش" والقاعدة.



ولم ترشح أي معلومات عن مستوى التمثيل الأمريكي، وخصوصا أن وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو لا يزال ينتظر موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه.



ويأتي هذا التحول بعد الضربات العسكرية الغربية منتصف الشهر الجاري ردا على الهجوم الكيميائي الذي نفذته قوات النظام السوري على مدينة دوما بالغوطة الشرقية.









و.ش



بنا 0534 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/26 - 44 : 08 AM