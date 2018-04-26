قمة تاريخية تجمع رئيسا كوريا الجنوبية والشمالية عند الخط العسكري الفاصل غدا سيؤول في 26 أبريل/ بنا / أعلنت كوريا الجنوبية ان الزعيم مون جاي-ان سيستقبل غدا الجمعة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عند الخط العسكري الفاصل الذي يقسم شبه الجزيرة الكورية قبل بدء قمتهما التاريخية.



وبحسب ما ذكرت وكالة الانباء "يونهاب" فان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيعبر خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يقسم الكوريتين صباح الجمعة للقاء نظيره الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.



واوضحت الوكالة فان من المقرر أن يعبر الزعيم كيم الخط الفاصل العسكري في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم ويستقبله الرئيس مون في الخط الفاصل العسكري أمام غرفة الاجتماعات للجنة الهدنة العسكرية.



وسينتقل الزعيمان سيرا على الأقدام إلى ساحة بانمونجوم التي ستعقد فيها مراسم الترحيب الرسمي، ويستعرضان حرس الشرف هناك في غضون الساعة 9:40 صباحا.



وسينتقل الزعيمان إلى بيت السلام الذي تعقد فيه محادثات القمة، ويوقع الزعيم كيم على دفتر الزوار، ويلتقط مع الرئيس مون صورة تذكارية.



وستبدأ محادثات القمة في الساعة 10:30 صباح نفس اليوم، وسيتناولان الغداء بشكل منفصل وتعقبه فترة استراحة في أعقاب الجلسة الصباحية.





و.ش



بنا 0520 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/26 - 23 : 08 AM