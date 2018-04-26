ارتفاع حصيلة قتلى حريق بئر النفط في إندونيسيا إلى 21 جاكرتا في 26 أبريل/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في بئر للنفط بإقليم أتشيه الإندونيسي، امس إلى 21 قتيلا، وفق ما ذكر مسؤول إندونيسي.

وأصيب 38 شخصا على الأقل بحروق خطيرة جراء الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح أمس.



وأضاف المسؤول: "تم إخماد الحريق هذا الصباح لكن الغاز لا يزال يتدفق".



وقال مسؤولون في وقت سابق إن السكان المحليين استخدموا البئر بشكل غير قانوني لسنوات.



ويعد استغلال السكان المحليين لآبار النفط التي لم تعد صالحة للاستخدام التجاري، أمرا شائعا في إندونيسيا، رغم كون ذلك غير قانوني.







و.ش



بنا 0504 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/26 - 12 : 08 AM