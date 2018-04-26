مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 26 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك يهنئ القارئ علي صلاح عمر بمناسبة فوزه بجائزة القارئ العالمي.

/جلالة الملك ينيب سمو الشيخ عيسى بن سلمان لافتتاح مهرجان التراث.

/سموه رئيس الوزراء يشيد بما تشهده دولة الإمارات من نهضة وتقدم في جميع المجالات.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل سفير تايلاند الجديد.

/لدى استقبال سموه سفير الإمارات ولي العهد يؤكد تكامل وتميز العلاقات الأخوية بين البلدين.

/الشيخ خالد بن عبد الله: تحويل المحافظة الجنوبية إلى منطقة جذب سياحي.

/البحرين تفوز بجائزة «القارئ العالمي» في القرآن المجود.

/نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: البحرين تفخر باحتضان المسابقات القرآنية العالمية.

/وزير العدل: تفعيل دور لجنة تكافؤ الفرص يحقق نتائج ملموسة على صعيد تقدم المرأة.

وزير النفط: العمل جار على حفر بئري النفط المكتشفين.

/وزير التربية يفتتح مركز المنامة لمصادر المعرفة بعد إعادة تأهيله.

/رئيس مجلس النواب: تنسيق آسيوي لدعم التنمية ومكافحة الإرهاب.

/«شؤون الحج والعمرة» تحذر من حملات وهمية غير مرخصة تعرض سلامة الحجاج للخطر.

/رئيس ديوان الخدمة المدنية يبحث مع وزير الإسكان سبل تطوير الموارد البشرية بالوزارة.

/"الغرفة" تنهي خدمات رئيسها التنفيذي.

/الجهات المانحة لسوريا تعد ب4.4 مليارات دولار لهذا العام.

/الخطوط القطرية تعترف: تكبدنا خسائر ضخمة بسبب المقاطعة.

/إيــــــران تــــــرفـــــض أي اتفـــــــاق نـــــــووي جــــــديـــــد ردّا عــــــلى الاقتـــــــــراح الأمــــــريكــــــي-الفـــــرنــــــسي.

/وفــاة صحفــي فلسطيني متأثـرا بجــروح أصيـب بها بــرصاص الجيـش الإسرائيلي.

/18 قتيلا في حريق بئر نفطية غير قانونية في إندونيسيا.

/طالبان تطلق هجوم الربيع في رفض لجهود السلام في أفغانستان.

/الكويت تطلب من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها اسبوع وتستدعي سفيرها في الفلبين للتشاور.







و.ش



بنا 0458 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/04/26 - 05 : 08 AM