مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/26 - 05 : 08 AM
المنامة في 26 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك يهنئ القارئ علي صلاح عمر بمناسبة فوزه بجائزة القارئ العالمي.
/جلالة الملك ينيب سمو الشيخ عيسى بن سلمان لافتتاح مهرجان التراث.
/سموه رئيس الوزراء يشيد بما تشهده دولة الإمارات من نهضة وتقدم في جميع المجالات.
/سمو رئيس الوزراء يستقبل سفير تايلاند الجديد.
/لدى استقبال سموه سفير الإمارات ولي العهد يؤكد تكامل وتميز العلاقات الأخوية بين البلدين.
/الشيخ خالد بن عبد الله: تحويل المحافظة الجنوبية إلى منطقة جذب سياحي.
/البحرين تفوز بجائزة «القارئ العالمي» في القرآن المجود.
/نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: البحرين تفخر باحتضان المسابقات القرآنية العالمية.
/وزير العدل: تفعيل دور لجنة تكافؤ الفرص يحقق نتائج ملموسة على صعيد تقدم المرأة.
وزير النفط: العمل جار على حفر بئري النفط المكتشفين.
/وزير التربية يفتتح مركز المنامة لمصادر المعرفة بعد إعادة تأهيله.
/رئيس مجلس النواب: تنسيق آسيوي لدعم التنمية ومكافحة الإرهاب.
/«شؤون الحج والعمرة» تحذر من حملات وهمية غير مرخصة تعرض سلامة الحجاج للخطر.
/رئيس ديوان الخدمة المدنية يبحث مع وزير الإسكان سبل تطوير الموارد البشرية بالوزارة.
/"الغرفة" تنهي خدمات رئيسها التنفيذي.
/الجهات المانحة لسوريا تعد ب4.4 مليارات دولار لهذا العام.
/الخطوط القطرية تعترف: تكبدنا خسائر ضخمة بسبب المقاطعة.
/إيــــــران تــــــرفـــــض أي اتفـــــــاق نـــــــووي جــــــديـــــد ردّا عــــــلى الاقتـــــــــراح الأمــــــريكــــــي-الفـــــرنــــــسي.
/وفــاة صحفــي فلسطيني متأثـرا بجــروح أصيـب بها بــرصاص الجيـش الإسرائيلي.
/18 قتيلا في حريق بئر نفطية غير قانونية في إندونيسيا.
/طالبان تطلق هجوم الربيع في رفض لجهود السلام في أفغانستان.
/الكويت تطلب من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها اسبوع وتستدعي سفيرها في الفلبين للتشاور.
و.ش
بنا 0458 جمت 26/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/26 - 05 : 08 AM