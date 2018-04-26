الطقس في البحرين:غائم جزئيا إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة المنامة في 26 أبريل/ بنا / ذكرت إدارة الأرصاد الجوية ان الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة لاحقا قد تكون رعدية أحيانا مع تحذير من أمطار رعدية مع هبات شديدة السرعة وأمواج عالية.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام ولكنه يصل إلى 8 أقدام في عرض البحر أثناء الهبات.



درجة الحرارة: العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة والصغرى 30 بالمئة.



ن.ع/و.ش



بنا 0444 جمت 26/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/26 - 48 : 07 AM