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وزير الخارجية السعودي يلتقي في بروكسل رئيس الوزراء اللبناني ومسؤولين اجنبيين
2018/04/26 - 12 : 04 AM
بروكسل في 25 أبريل/بنا/ التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بروكسل اليوم رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري ووزير خارجية جمهورية إيطاليا أنجيلينو ألفانو، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد وذلك على هامش مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول.

س.ي

بنا 2029 جمت 25/04/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/04/26 - 12 : 04 AM
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