سمو ولي العهد يشرف حفل زواج الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة المنامة في 25 أبريل/ بنا / شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفل زواج الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وذلك مساء اليوم بمجلس المغفور له الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة بمحافظة المحرق.







كما حضر الحفل عدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المدعوين. حيث قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله التهاني والتبريكات إلى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى العريس الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بهذا الزواج المبارك متمنياً سموه له حياة زوجية سعيدة.



من جانبه، رفع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان على تشريف سموه لحفل زواج أخيه الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وعلى تهاني سموه وما ابداه من مشاعر نبيلة بهذه المناسبة السعيدة.



داعيا معاليه الله ان يديم على البحرين أمنها واستقرارها في ظل قائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1938 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/25 - 46 : 10 PM