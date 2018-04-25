سمو ولي العهد يهنئ القارئ علي صلاح عمر بفوزه بجائزة القارئ العالمي المنامة في 25 ابريل / بنا / هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله القارئ علي صلاح عمر، بفوزه بجائزة القارئ العالمي الاساسية فرع القارئ المجود والمركز الأول في جميع المراحل الخمسة بمسابقة القارئ العالمي الدورة الثالثة لعام ٢٠١٨م، والتي أقيمت تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتنظيم من المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، في الفترة ٢٢ الى ٢٥ ابريل ٢٠١٨م.





وأعرب سموه في برقية بعث بها الى القارئ علي صلاح عمر عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز المشرف وتحقيقه هذه المكانة بين ٩٢٠٠ مشارك من ٨١ دولة مشيدا سموه بدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الاهتمام بالفعاليات والمسابقات على مختلف المستويات لحفظ كتاب الله العزيز والاهتمام بعلومه، متمنيا سموه للقارئ علي صلاح عمر كل التوفيق والنجاح.



ع إ ح/م خ/م.ح.



بنا 1930 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/25 - 38 : 10 PM