سمو رئيس الوزراء يهنئ القارئ علي صلاح عمر بمناسبة فوزه بجائزة القارئ العالمي المنامة في 25 ابريل / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى القارئ علي صلاح عمر، وذلك بمناسبة فوزه بجائزة القارئ العالمي الاساسية فرع القارئ المجود والمركز الأول في جميع المراحل الخمسة بمسابقة القارئ العالمي الدورة الثالثة لعام ٢٠١٨م، والتي أقيمت تحت رعاية تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتنظيم من المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، في الفترة ٢٢ الى ٢٥ ابريل ٢٠١٨م، وشارك فيها ٩٢٠٠ مشارك من ٨١ دولة.







أعرب فيها سموه عن فخره واعتزازه بهذا الانجاز المشرف من احد أبناء مملكة البحرين في المحافل العلمية والذي يضاف الى سجل الانجازات الحافلة في المسابقات القرآنية المختلفة، مشيدا سمو رئيس الوزراء بجهود القارئ وما قام به من عمل مميز ومشرف استحق عليه هذا الانجاز، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح.





ع إ ح/م خ/م.ح.



بنا 1930 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/25 - 38 : 10 PM