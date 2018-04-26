قوات الأمن الباكستانية تعتقل ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية إسلام آباد في 25 أبريل / بنا / اعتقلت قوات الأمن الباكستانية ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية بينهم انتحاريين اثنين خلال عمليات نفذتها في مناطق شمال غرب باكستان.



وذكر بيان للجيش الباكستاني اليوم، أن قوات الأمن نفذت عمليات دقيقة في عدد من المواقع بإقليم "خيبر بختونخواه" ومنطقة القبائل المحاذية لأفغانستان، وتمكنت من اعتقال ثلاثة إرهابيين، بينهم اثنين كانا يخططان لتنفيذ عمليتين انتحاريتين.





وأضاف البيان أن الإرهابيين الثلاثة كانوا قد تسللوا إلى باكستان من الجانب الآخر للحدود المشتركة مع أفغانستان، ولكن قوات الأمن الباكستانية تمكنت من رصد تحركاتهم واعتقالهم.



وأوضح أن قوات الأمن صادرت من المعتقلين سترتين ناسفتين وأسلحة ومتفجرات وأجهزة اتصالات حديثة.



م خ/م.ح.



بنا 1912 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/04/25 - 41 : 10 PM