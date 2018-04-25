خلال ورشة العمل الثانية التي نظمتها هيئة التخطيط والتطوير العمراني: عرض تصورات حول اعتماد الواجهة البحرية - المرحلة الأولى المنامة في 25 أبريل / بنا / بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبدء بالعمل على المخططات التفصيلية للمرحلة الأولى من الواجهة البحرية التي تمتد بين الجفير وكورنيش الملك فيصل بمسافة تبلغ 14 كيلومترا، نظمت هيئة التخطيط والتطوير العمراني ورشة العمل الثانية حول اعتماد الواجهة البحرية (المرحلة الأولى) المتمثلة في كورنيش الملك فيصل.







وأشار سعادة الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني إلى أن تطوير الواجهة البحرية من المشاريع التي تابعتها اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سمو ولي العهد ضمن توجه التوازن العمراني في التخطيط الحضري ويأتي في إطار متابعة تطوير أوجه التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني كعنصر تنموي محوري يستوعب متطلبات المواطنين على المستوى الخدمي، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في عملية التنمية المستدامة، حيث طرحت عدة مواضيع للمناقشة خلال الورشة الأولى للإسهام في تنفيذ المشروع حسب مواصفات الدليل الاسترشادي لتطوير الواجهات البحرية الذي تم وضعه ضمن إطار المبادرة البحرينية الفرنسية لتخطيط المدن، مبيناً أن الهدف من عقد الورشة الثانية هو تنسيق الجهود بما يتعلق بخدمات البنية التحتية للمشروع والنظر في التصاميم النهائية التي عرضتها عدة جهات حكومية وخاصة.



وقال: إن الفكرة الرئيسية للمشروع تم تحديدها مسبقاً وإن هذه الورش للمناقشة والاتفاق على التصاميم النهائية بمشاركة القطاعين العام والخاص والأخذ بملاحظاتهما، وكذلك لتحديد ما يميز المرحلة الاولى من الواجهة البحرية كنظرة تفصيلية أكثر بما يشمل الاستخدامات.



وخلال الورشة تم عرض تصورات للمشروع قام بتقديمها ممثلون للقطاع الخاص وشؤون البلديات كممثلة للقطاع العام تضمنت مقترحات تحتوي على تصاميم باشتراطات معينة حسب المعايير المتفق عليها.



وبين رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني بأن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية الذي يتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص يعتبر أحد المشاريع التنموية المتميزة في مملكة البحرين، لذا تم وضع اشتراط أن يتم تحديد وتوحيد المواصفات لتفاصيل المشروع من ناحية الإنارة والتزيين والتشجير وغيرها.



وأوضح بان مشروع الواجهة البحرية من المشاريع التي تأتي تنفيذاً لاستراتيجية تطوير السواحل العامة كأحد معطيات المخطط الهيكلي الوطني الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030.



وأضاف " لا شك أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستساهم في رفع اسم العاصمة لمصاف الدول المهتمة بتطوير الواجهات البحرية، حيث نصت توصية اللجنة العليا للتخطيط العمراني بربط المعالم البارزة على امتداد الواجهة بالمشروع، والاحتفاء بارتباط البحر بهوية المملكة وتوفير المرافق اللازمة وتعزيز فرص الاستثمار، مع توفير خدمات تجارية وسياحية لتكون نقاط جذب بالإضافة إلى جسور المشاة واستيعاب مختلف الأنشطة والفعاليات الملائمة لمثل هذه المشاريع ".







م.ح.



بنا 1904 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/25 - 51 : 10 PM