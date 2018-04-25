" الصحة الفلسطينية" تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي رام الله في 25 ابريل/بنا/ طالبت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء الأمم المتحدة بسرعة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها المتكررة ضد الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وطواقم المسعفين ومنع تكرار اقتحام المستشفيات والاعتداء على المرضى فيها.





وحثّ وزير الصحة الفلسطينية جواد عواد خلال لقائه مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكجولدريك على التدخل السريع من أجل تسهيل نقل جرحى مسيرات العودة واللازم علاجهم خارج قطاع غزة حيث تقوم سلطات الاحتلال بإعاقة خروجهم من القطاع لتلقي العلاج.



وطالب عواد منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل وتقديم العون والمساعدة لوزارة الصحة الفلسطينية في استجابتها لحالات الطوارئ.



س.ي



بنا 1848 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/25 - 04 : 10 PM