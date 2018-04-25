برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد.. بطولة الإمبراطورية للملاكمة للهواة والمحترفين تنطلق السبت القادم المنامة في 25 ابريل / بنا / تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري لاتحاد البحرين لفنون القتال المختلطة، تقام في فندق آرت روتانا بجزر أمواج بطولة الإمبراطورية للملاكمة للهواة والمحترفين، وذلك يوم السبت القادم.



وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة أن الهدف من اقامة هذه البطولة يكمن في إيجاد منافسات ورياضات خاصة وفريدة من نوعها تستهدف كافة أفراد المجتمع لتشجيعهم على ممارستها وترويجها في المملكة.



كما تطرقت اللجنة إلى موقع الحلبة الذي سيكون بالقرب من الشاطئ الأمر الذي سيضفي على البطولة رونق خاص. وعمدت اللجنة المنظمة على عمل استراتيجية تسهم في الترويج للمملكة من خلال تنقلها لأكثر من دولة من أجل تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية.



ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر صحفي بفندق جولدن توليب للكشف عن تفاصيل البطولة وأخر التحضيرات. كما سيتم أجراء عملية الوزن للمتنافسين والكشف عن بطاقات المتنافسين والجدول الزمني للمنافسات.





ع إ ح/م خ/م.ح.



بنا 1736 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/25 - 50 : 08 PM