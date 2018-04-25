وزير الصناعة والتجارة والسياحة يلتقي نظيره الكويتي الكويت في 25 ابريل / بنا / استقبل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة سعادة السيد خالد ناصر الروضان بدولة الكويت مساء اليوم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني لدى وصوله الى دولة الكويت للمشاركة في اعمال الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي ستعقد صباح يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018.

وخلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون الصناعة السيد أسامة محمد العُريّض والوكيل المساعد للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبدالكريم أحمد الراشد، تم بحث ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتأكيد الجانبين على أهمية التنسيق في كافة القضايا المشتركة وبما يصب في صالح البلدين الشقيقين.





ع ذ



بنا 1642 جمت 25/04/2018

عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/04/25 - 30 : 08 PM