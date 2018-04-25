المملكة العربية السعودية تفتتح مستشفى الملك عبدالله التعليمي في الباكستان اسلام اباد في 25 ابريل/ بنا / افتتحت المملكة العربية السعودية في مدينة مانسهره بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان اليوم الاربعاء مستشفى الملك عبدالله التعليمي والذي تم تنفيذه من قبل "الصندوق السعودي للتنمية" ضمن برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال واستكمالاً لدعم الشعب الباكستاني المتضرر .

وقال السفير السعودي لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي الذي افتتح المستشفى إن المستشفى يضم 284 سريراً مجهزاً بأحدث التقنيات لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الوقائية والجراحية لسكان مدينة مانسهرة والمناطق القريبة وتم تسليم المستشفى إلى السلطات الباكستانية بعد أن أشرف الصندوق السعودي للتنمية على عملية إنشائه التي استغرقت عامين بتكلفة بلغت (823.500.000) روبية باكستانية على مساحة (198,724) قدم مربع.



ونوه بالدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدعم المتضررين في مختلف الدول ومنها في جمهورية باكستان الإسلامية .



وقال مدير عام المشاريع بالهيئة الوطنية الباكستانية لإعادة الإعمال والتأهيل في المناطق المتضررة بالزلزال آفتاب قريشي أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر داعم للتنمية في باكستان، واسهم الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ العديد من المشروعات في باكستان لاسيما مجالات التعليم والخدمات الطبية وتحسين شبكة الطرق وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال والفيضانات والأعمال الإرهابية .





س.ي/ع ذ



بنا 1603 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/04/25 - 07 : 07 PM