سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير الاماراتي الجديد لدى المملكة

المنامة في 25 أبريل/ بنا / لدى استقبال سموه للسفير الإماراتي الجديد أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالعلاقات التاريخية البحرينية الإماراتية المتميزة ، معرباً سموه عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق هذه العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً والحرص المتبادل على توثيقها وتطويرها في مختلف المجالات.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي سفيرا لبلاده لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سعادة سفير دولة الامارات العربية المتحدة الجديد بمناسبة تعيينه متمنياً سموه له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية في تدعيم وتعزيز مد جسور التعاون القوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة والتي ترتكز على قاعدة صلبة من وشائج القربي والمصير المشترك مشيداً سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الاماراتية من تطور مستمر في شتى المجالات في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من روابط متميزة وحرص متبادل على بناء نموذج للتعاون الثنائي الذي يحقق المصالح المشتركة .

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده دولة الامارات العربية في ظل قياداتها الحكيمة من نهضة وتقدم في مختلف المجالات، معرباً سموه عن تقدير مملكة البحرين واعتزازها بمواقف دولة الامارات العربية الشقيقة قيادة وشعباً الداعمة والمساندة لها في مختلف الظروف مما يجسد متانة وعمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين ، وحمل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سعادة السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بنقل تحياته وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، متمنياً للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله.

من جانبه، رفع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال وما يوليه سموه من دعم ورعاية لكل ما من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تشكل مثالا يحتذى به في علاقات التعاون المتميزة بين الأشقاء، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في مختلف المجالات.





ع إ ح/م خ/ع ذ



بنا 1539 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/25 - 42 : 06 PM