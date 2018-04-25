سمو رئيس الوزراء يستقبل سفير تايلند لدى مملكة البحرين

المنامة في 25 أبريل/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم السيد تانيت نا سونخلا سفير مملكة تايلاند الجديد لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالسفير التايلاندي الجديد لدى المملكة، مؤكداً سموه أن العلاقات البحرينية التايلندية تمضي قدماً أكثر قوة وأشد تماسكاً وقطعت شوطاً كبيراً من التعاون في ظل رغبة حكومتي البلدين الأكيدة لتطويره وتنميته في المجالات كافة.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يجمع بين البلدين والشعبين الصديقين من روابط وعلاقات صداقة وطيدة ومصالح مشتركة ، مثنياً سموه على الدور الذي تضطلع به الجالية التايلندية واسهاماتها في شتى مجالات التنمية.

وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تمنياته للسفير التايلاندي الجديد بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية الجديدة لتصب في صالح روابط الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الصديقين، مؤكدا سموه أنه سيلقى كل الدعم والإسناد للقيام بمهامه بما يخدم تطلعاتهما في تطوير وتنمية الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين .

من جانبه ، أعرب سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام خاص بتطوير العلاقات المتينة القائمة بين البلدين الصديقين، منوها بالدور المشهود لصاحب السمو رئيس الوزراء في تنمية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون البحرينية التايلندية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ، مؤكدا على حرص بلاده على دعم هذا التعاون المثمر وتطوير مجالاته المختلفة.





ع إ ح/م خ/ع ذ



بنا 1534 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/25 - 39 : 06 PM