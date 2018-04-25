سمو رئيس الوزراء يشيد بمستوى العلاقات البحرينية الفلبينية المنامة في 25 أبريل/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية اليوم السيدة سارة لو أريولا وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين .



ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمستوى العلاقات البحرينية الفلبينية وبما يشهده مسار التعاون الثنائي بينهما من نماء مستمر بشكل يعكس عمق علاقات الصداقة المتينة التي تربط بين البلدين وحرصهما على تطوير العلاقات التي تربط بينهما لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات وحرص حكومتي البلدين على سبل دعمها وتعزيزها ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية والعمالية ، حيث نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الصدد بالدور البناء الذي تضطلع به الجالية الفلبينية العاملة في البلاد واسهاماتها المقدرة في المجالات المختلفة .



وأعربت وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشئون العمال المهاجرين عن بالغ الشكر والتقدير لحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من رعاية لأبناء الجالية الفلبينية وبما تتميز به مملكة البحرين من وجه حضاري وإنساني بفضل جهود حكومتها ورقي شعبها .



وأشادت باهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكل ما يدعم تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وحرص بلادها على تنمية أواصر العلاقات مع مملكة البحرين والارتقاء بها إلى مجالات أرحب تحقق المصالح المشتركة.



ع إ ح/س.ي



بنا 1525 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/25 - 44 : 06 PM