"شؤون الحج والعمرة" : ضرورة التزام الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة بالطرق المشروعة للتسجيل المنامة في 25 أبريل/ بنا / شدد قسم شؤون الحج والعمرة التابع لإدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على ضرورة التزام الجميع سواء الحملات أو الحجاج بالأنظمة واللوائح الصادرة عن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة والتي تتماشى مع الأنظمة الصادرة عن السلطات بالمملكة العربية السعودية.



واكد على ضرورة التزام الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة بالطرق المشروعة للتسجيل عبر حملات مرخص لها من قبل الوزارة، والتي يتم الإعلان عنها على مدار العام في بوابة الحكومة الإلكترونية والموقع الإلكتروني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، محذراً من التسجيل لدى حملات وهمية غير مرخصة والتي تعرض سلامتهم وأمنهم إلى الخطر، فضلاً عن مخالفتهم للأنظمة والقوانين المعمول بها بهذا الشأن.



وأكد السيد خالد جاسم المالود رئيس شؤون الحج والعمرة بالوزارة انه تم رصد الكثير من الحالات خلال موسم الحج الماضي، والتي كان الحجاج فيها ضحية تسجيلهم لدى حملات غير مرخصة تم على إثرها توقيف عدد منهم لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية ومنع آخرين من الدخول إلى الحرم المكي، وشهدت بعض المواسم السابقة حوادث وإشكالات كبيرة نتيجة القرارات غير الصائبة التي يتخذها بعض الراغبين في أداء مناسك الحج، حيث يتم التسجيل مع حملات غير مرخصة لا تضمن للحاج أبسط مقومات خدمته، ويتعرض معها إلى العديد من الإشكاليات، بل وتضطر بعض هذه الحملات المخالفة إلى سلك طرق غير مشروعة للدخول إلى مكة المكرمة وهو ما يهدد سلامة الحجاج، موضحاً أن الوزارة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لملاحقة المخالفين قانونياً من أجل مقاضاتهم.



ودعا المالود المواطنين الراغبين في تقديم الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بأمور الحج والعمرة، التواصل على الأرقام التالية: (17812854، 17812868)، أو عبر البريد الإلكتروني hajj@moia.gov.bh، فضلاً عن استقبال الاستفسارات والشكاوى عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة @_islamicaffairs ، علماً بأن أخر موعد لتقديم الشكاوى المتعلقة بالحج هو الآخر من محرم 1440هـ، الموافق 9 أكتوبر 2018.



ويأتي ذلك في إطار حرص قسم شؤون الحج والعمرة على التواصل مع المواطنين، كونه الجهة المسؤولة تنفيذياً وفنياً عن جميع الأمور المتعلقة بمواسم الحج ورحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.





ع إ ح/س.ي/ع ذ



بنا 1524 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/25 - 33 : 06 PM