معالي الشيخ خالد بن عبد الله يتفقد المشروع وأعماله الإنشائية.. ويؤكد: باكتمال إنشاء منتجع الساحل في 2020 تكتمل خارطة المشاريع السياحية في المحافظة الجنوبية المنامة في 25 ابريل / بنا / قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، إنه بإنشاء مشروع منتجع الساحل في العام 2020، ستكتمل خارطة المشاريع السياحية في المحافظة الجنوبية.



وأكد معاليه أن المحافظة الجنوبية على المديين القصير والمتوسط ستكون على موعد مع مشاريع استراتيجية مهمة وداعمة للحركة السياحية في البحرين عموماً، وفي المحافظة خصوصاً التي تسعى القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى تحويل هذه المحافظة إلى منطقة جذب سياحي، وذلك باستثمار المقومات الطبيعية والجغرافية التي تتمتع بها مناطقها، ومن بين تلك المشاريع إلى جانب منتجع الساحل، مشاريع المدينة الرياضية، ومركز المعارض والمؤتمرات، وتطوير بلاج الجزائر الذي سيكون جزءاً كبيراً من ساحله متاحاً أمام العامة كمتنفس للجميع، فضلاً عما سيرافق هذه المشاريع الحيوية من تطوير شامل للبنية التحتية الموصلة لها كالشبكات الرئيسية والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها.



وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد زار ظهر اليوم (الأربعاء - 25 أبريل 2018) موقع منتجع الساحل، وذلك لتفقد الأعمال الإنشائية للمشروع. ولدى وصول معاليه إلى الموقع كان في الاستقبال سعادة السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة منتجع الساحل، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للمشروع.



وبهذه المناسبة، أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بالجهود الحثيثة التي تبذلها شركة منتجع الساحل لإنجاز هذا المشروع حسبما هو مخطط له، لاسيما وأن نسبة الإنجاز الحالية

البالغة 20% تأتي متوافقة مع مراحل وخطة التنفيذ.



وتابع معاليه قائلاً: " لقد بدأ هذا المشروع، نظراً لمواصفات تصاميمه العصرية، وموقعه المتميز القريب من حلبة البحرين الدولية ومحمية العرين وغيرها من المشاريع الترفيهية الأخرى المطورة من قبل القطاع الخاص، وما يضمه من مرافق ومكونات تناسب جميع الأعمار والأذواق، في لفت أنظار العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تشغيل الفنادق والتي أبدت رغبتها في إدارة المنتجع وتشغيله، وتم بالفعل الاتفاق مع إحدى الشركات المعروفة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قريباً".



كما أعرب معاليه عن أمنياته في أن يسهم هذا المشروع في رفد الحركة السياحية ذات المؤشرات الإيجابية المضطردة التي تشهدها المملكة عاماً بعد عام، بفضل الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع الفندقي والسياحي مع تنامي معدلات إسهاماتهما في الناتج المحلي الإجمالي بوصفهما أحد أهم القطاعات التي ترتكز عليها ايراداتنا غير النفطية، وذلك لتحقيق المزيد من الطفرات في أعداد السياح ورفع معدلات الإنفاق السياحي.



ويعتبر مشروع منتجع الساحل التابع لشركة منتجع الساحل التي تعود ملكيتها إلى شركة ممتلكات بنسبة تقدر بحوالي 68% وشركة سما دبي الإماراتية بحوالي 32%، باكورة مشاريع هذه الشركة التي تأسست عام 2016، واستثمرت 250 مليون دولار في هذا المشروع الضخم الذي هو عبارة عن منتجع وفندق ذي واجهة بحرية من فئة خمس نجوم، ويقع على أرض مساحتها أكثر من 700 ألف متر مربع محاذية للساحل جنوب الغربي لمملكة البحرين.



وخلال الزيارة التفقدية، استمع معالي الشيخ خالد بن عبد الله إلى شرح قدمه سعادة السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة منتجع الساحل، حيث أكد سعادته أن الأعمال الإنشائية التي بدأت أواخر ديسمبر 2017 بمبنى الفندق الرئيسي من المقرر أن تنتهي في النصف الثاني من هذا العام، في حين أن المرحلة الثانية من العمل التي تم طرح مناقصتها مطلع العام الجاري ستنتهي في منتصف العام 2020، وذلك بالتزامن مع افتتاحه المقرر في نهاية العام نفسه.



وقال سعادته: "من المتوقع لهذا المنتجع الفريد الذي يضم أكثر من 200 غرفة، وفلل فندقية، وقاعة مؤتمرات ومناسبات، ومطاعم، ودار سينما، وسبا وصالة ألعاب رياضية، إلى جانب برك السباحة الداخلية والخارجية، وألعاب الرياضات المائية، أن يكون مركزاً يستقطب الفعاليات التي تنظمها الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والأفراد".



وفي ختام الزيارة، وجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله القائمين على المشروع إلى الالتزام بمراحل التنفيذ وإنجازه في وقته المستهدف المعلن، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى المرجوة منه على الاقتصاد الوطني والقطاع السياحي في مملكة البحرين.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1522 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/25 - 27 : 06 PM