سمو ولي العهد يستقبل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه سفيراً للامارات الشقيقة لدى المملكة

المنامة في 25 أبريل / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تكامل وتميز العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الامارات العربية الشقيقة وتمثل نموذجاً طيباً لشكل العلاقات البينية المتطلعة نحو أفق واسع من التعاون الثنائي وتطابق الرؤى على أسس ثابتة رسخها الآباء والأجداد ولاتزال سمة التواصل المستمر والحرص على تدعيم أطر التعاون بين البلدين الشقيقين هو ما يحرص على تكريسه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله.





وقال سموه إن العلاقة الوطيدة بين البلدين قد تجسدت بشكل كبير في مستويات التعاون والتنسيق بينهما بما يعود بالخير على أبناء البلدين.



جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع مع سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، حيث رحب سموه بسعادة السفير مؤكداً بأنه سيلقى الدعم والمساندة من قبل كافة الأجهزة في المملكة لتسهيل مهام عمله من أجل مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد على ما يوليه من اهتمام في تطوير علاقات البلدين الشقيقين، مؤكداً بأنه سيسعى إلى ترجمة تطلعات قيادتي البلدين بتعزيز وتطوير العلاقات المتميزة.



ح ب/م خ/م.ح.



بنا 1514 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/25 - 22 : 06 PM