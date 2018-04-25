- موسع- الكويت تطلب من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها وتستدعي سفيرها من مانيلا

الكويت في 25 ابريل /بنا/ أعلنت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاربعاء انها ابلغت السفير الفلبيني بأنه شخص غير مقبول وطلبت منه مغادرة أراضيها في مدة أقصاها اسبوع مبينة انها استدعت السفير الكويتي في الفلبين للتشاور.



ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان لوزارة الخارجية رفضها واستنكارها التامين لما أقدمت عليه سفارة جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط

وقواعد العمل الدبلوماسي اذ قام أعضاء من السفارة الفلبينية وآخرون بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية في تحد سافر لقوانين دولة الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدولة وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد.



وأكد البيان ان تلك الأعمال تشكل مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام (اتفاقية فيينا) للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 لافتا الى تصريحات المسؤولين في الفلبين التي أشارت إلى قيام

وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في دولة الكويت تتكون من سبع فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة والادعاء بأنها بهدف

إنقاذ العاملات المنزليات في الكويت .



واوضح البيان ان الحكومة الكويتية تؤكد بأن تلك الأعمال والتصريحات تعد مخالفة صريحة للمبادئ والأعراف الدولية وقد قامت وزارة الخارجية على إثرها بتوجيه استدعاءين لسفير جمهورية الفلبين لدى البلاد تم خلالهما تسليمه مذكرتي احتجاج تعبران عن انزعاج دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات الخطيرة أقرنته بطلب صريح ومباشر للسفير الفلبيني بضرورة تزويدها بأسماء المقيمين الفلبينيين الذين ارتكبوا جرم خطف العاملات الفلبينيات في مدة أقصاها ثلاثة أيام انتهت دون أي تجاوب من قبل السفارة حتى تاريخه.



وأضاف ان الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الخارجية وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد ونظمها وأمنها الوطني فإنها تؤكد أن الأجهزة الأمنية المعنية ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن الكويت وإحالتهم إلى القضاء العادل طبقا للقوانين الدبلوماسية الدولية .



وجاء في البيان انه تقرر اعتبار سفير جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت شخصا غير مقبول به وعليه مغادرة البلاد في فترة أقصاها أسبوع واستدعاء سفير دولة الكويت لدى جمهورية الفلبين للتشاور.



واختتم البيان بالتأكيد على العزم بتجاوز هذه الحالة الاستثنائية نحو آفاق أرحب من العلاقات المشتركة الوطيدة في إطار العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين مشددا على أهمية تناول المسألة ومعالجتها بالحكمة والتروي وبعيدا عن أي تأجيج إعلامي سلبي وضار وصولا إلى تحقيق التطلع المشترك نحو تميز وصالح العلاقات الثنائية بين البلدين .





س.ي



بنا 1507 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/04/25 - 11 : 06 PM