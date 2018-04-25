وفد الشعبة البرلمانية يشارك في اجتماع لجنة تعزيز العلاقات مع البرلمان الاوربي المقامة بالكويت

الكويت في 25 أبريل/ بنا / يشارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب، وبعضوية سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري الامين العام لمجلس النواب بالاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الاوربي خلال الفترة من 29 الى 30 ابريل الجاري بدولة الكويت الشقيقة.



وسيتضمن الاجتماع المشاركة بجلستين عمل رئيسيتين، تتركز على تعزيز مجالات وعلاقات التعاون البحرينية – الخليجية من خلال تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الدولية، والعمل على تصحيح أي مغالطات تسعى لتعكير صفو العلاقات بين دول الخليج، والعمل على اعداد وتشكيل السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية.



هذا الى جانب التأكيد على توضيح المعلومات المغلوطة التي تصل إلى البرلمان الأوروبي عبر مصادر تهدف لتشويه سمعة المملكة، وتقويض العمل الديمقراطي الذي سلكته مملكة البحرين منهجا واضحا لها، مع ضرورة التعاون المشترك الخليجي الأوروبي في مجال الالتزام الدولي بتطبيق القرارات الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية لما يمثله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، بالإضافة الى تفعيل اهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الخليجية – الأوروبية على الصعيدين الرسمي والبرلماني.



كما وسيتضمن جدول الاجتماع جلسة ختامية يعرض خلالها اهم التوصيات والمخرجات التي توصل اليها السادة الاعضاء و البرلمانيين المشاركين باللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الاوربي، الى جانب عقد سلسلة من اللقاءات التنسيقية لأعضاء اللجنة، و إعداد التقارير السنوية عن نشاطات وتوصيات اللجنة وعرضها أمام الاجتماع الدوري.



ويذكر أن اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الاوربي، والتي تم تشكيلها بقرار من أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الاجتماع الدوري الثامن ينص على :" اعتماد تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعني بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وتهدف الى بناء وتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجالس دول مجلس التعاون و البرلمان الاوروبي، وعكس الصورة الحضارية لدول المجلس أمام الأوربيين، والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن دول المجلس خاصة في مجال الاصلاحات السياسية والتنمية البشرية وحقوق الانسان وذلك من خلال إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من انجازات في هذه المجالات وغيرها.



- الاستفادة من تجربة الاتحاد الاوروبي في مجال العمل البرلماني.



الى جانب التركيز على توضيح الاهداف السامية التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون و إبراز ما حققته من إنجازات في كافة المجالات، ودعم وتقوية الموقف الموحد لدول مجلس التعاون مع البرلمان الاوربي.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1451 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/25 - 54 : 05 PM