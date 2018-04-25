وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يجتمع مع وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية المنامة في 25 أبريل/ بنا / اجتمع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية،اليوم في الديوان العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيدة سارة لو أريولا وكيل وزارة الشؤون الخارجية لشؤون العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى مملكة البحرين .



ورحب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بزيارة وكيل وزارة الشؤون الخارجية لشؤون العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين، والتي تواكب احتفالات البلدين الصديقين بمرور أربعة عقود كاملة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وجرى خلال الاجتماع تناول السبل الكفيلة بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن البلدين الصديقين يجمعهما العديد من المقومات المشتركة، حيث ينتميان إلى منطقتين استراتيجيتين للتجارة والاستقرار العالمي، وهما مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة أمم الآسيان، وفي ظل التزامهما بالقيم الأساسية لحوار التعاون الآسيوي.



واستعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإيلاء البعد الآسيوي أهمية خاصة وكبيرة، والتي تبلورت في الرؤية السامية التي قدمت لدول مجلس التعاون عام 2009 وأكدت على أهمية تطوير وتفعيل العلاقات الخليجية مع رابطة أمم الآسيان بوجه خاص والعلاقات الآسيوية بوجه عام. كما تم اختيار المنامة كأول عاصمة للسياحة الآسيوية لعام 2014 في سياق جهود المملكة المتواصلة، والرامية إلى تعزيز التنوع الثقافي والحضاري، وتعميق عرى التعاون والصداقة بين الشعوب.



ووصف وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، العلاقات بين البلدين بأنها "وثيقة ومتنامية" وتمتلك فرصا واعدة ومتنوعة، موضحا أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عززت مكانة الاقتصاد الوطني كمركز رئيسي للقطاعات التقنية الجديدة، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، الأمر الذي انعكس على تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، مشيرا في هذا السياق إلى استضافة مملكة البحرين للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال عام 2019.



وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن ارتياحه للمسار المتقدم للعلاقات الثنائية، والتي شهدت نقلة مهمة بزيارة رئيس جمهورية الفلبين لمملكة البحرين في أبريل من العام الماضي، وما تمخض عنها من توقيع مذكرات تفاهم، لتنشيط التعاون في العديد من المجالات مثل: تجنب الازدواج الضريبي، وتنظيم خدمات النقل الجوي، والتعاون الدبلوماسي، مثنيا في هذا السياق على الدور الفاعل للجالية الفلبينية، ومساهماتها المشهودة في عملية التنمية بالمملكة.



وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، على أهمية تضافر الجهود والشراكة في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص، مشددا على أن مملكة البحرين تمثل نموذجا رائدا يحتذى به في هذا الشأن، وتسعى إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية، مستلهمة في ذلك القيم الإنسانية، وحقوق الإنسان، واتساقا مع مبادئ النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي حقق إنجازات ومكتسبات هائلة وشاملة، لتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى اتخاذ المملكة إجراءات عملية في إطار خطة عمل وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، كإنشاء وحدة متخصصة لجرائم الاتجار بالأشخاص، وتدشين خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات، وتقديم الدعم النفسي، وتدبير أماكن الإيواء اللازمة للضحايا وغيرها.



واوضح ان هيئة تنظيم سوق العمل قامت بإصدار كتيبات إرشادية تبين حقوق العمالة الوافدة بعدة لغات من بينها اللغة الفلبينية، مشيرا إلى إشادة مندوب جمهورية الفلبين، خلال فعاليات الدورة الـ 36 في مجلس حقوق الإنسان، بجهود مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، وبالتحديد ما قامت به المملكة من إجراءات ساهمت في تعزيز سوق العمل وتصريح العمل المرن، والجهود الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق العمال.



وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على أهمية العمل الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابع تمويله، وردع قيام بعض الدول برعاية التنظيمات الإرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.



وأعربت وكيل وزارة الشؤون الخارجية لشؤون العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين عن تطلع بلادها لمزيد من التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين سواء على المستوى الثنائي أو المحافل الدولية، مشيدة بتجربة المملكة في حماية وكفالة حقوق الانسان وصيانة الحقوق والحريات وخاصة العمالة الأجنبية، متمنية لمملكة البحرين دوام الرقي والتقدم.





ع إ ح/س.ي



بنا 1420 جمت 25/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/25 - 27 : 05 PM